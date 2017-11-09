Boston Celtics seriyi 10 maça çıkardı

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 107-96 kazanarak peş peşe 10. galibiyetini aldı.

IRWİNG LİDERLİK EDİYOR

Sezon başında Kyrie Irving'i ve Gordon Hayward'ı takıma monte ederek LeBron Jamesli Cleveland Cavaliers'ın da olduğu Doğu Konferansı'nda şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Boston Celtics, Hayward'ın acı bilek sakatlığı sebebi ile sezonu kapamasının ardından hızını kaybetmiş değil.

Kariyer yılını geçiren Irving'in önderlik ettiği takım, üst üste 10. galibiyetini aldı. Celtics'te Aron Baynes 21 sayı, 8 ribaunt, Kyrie Irving 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marcus Morris 18 sayıyla oynadı. Lakers cephesinde Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti. Julius Randle ise 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.