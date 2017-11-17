Boston Celtics son şampiyonu da devirdi

Celtics, rakibini 92-88 yenerken; üst üste 14. galibiyetini elde etti. Boston Celtics, üst üste 14'üncü galibiyetini son şampiyon Golden State Warriors'ı 92-88 mağlup ederek aldı.

GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, TD Garden'da ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors karşısında üçüncü çeyrekte 17 sayı farkla (66-49) geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan ve 19-0'lık seri yakalayan Celtics, sahadan 92-88 galip ayrıldı.

Galibiyet serisini 14 maça çıkaran Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı ve 7 ribaunt, Al Horford 18 sayı ve 11 ribaunt, Kyrie Irving ise 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Bu sezon dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Warriors'ta Kevin Durant 24 sayı, Klay Thompson 13 sayı ve 7 ribaunt, Draymond Green 11 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı. Formsuz bir maç çıkaran all-star oyuncu Stephen Curry ise 9 sayıda kaldı.