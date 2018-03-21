Boston Celtics son saniyede kazandı

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 Borussia Dortmund, Yusuf'u takip ediyor Borussia Dortmundlu yetlililerin, Malatyaspor maçında iki gol atan Yusuf Yazıcı'yı çok beğendiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.

2 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.

3 Volkan Demirel, Önder Fırat'la kapıştı Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, yönetici Önder Fırat'la Volkan Demirel arasında bir tartışma yaşandı.

4 Rodrigues'ten Tolga'ya destek: En iyisini yaptı Rodrigues, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle saç baş yolduran Tolga Ciğerci'ye sahip çıktı.

5 Aykut Kocaman'dan Valbuena'ya: Sen kendini oynatır mısın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransız futbolcu Valbuena'ya, kendisini neden oynatmadığını rakamlarla anlattı.

6 F.Bahçe'den Maccabi'ye Türk bayraklı cevap EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

7 Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox'u rahat geçti THY Euroleague'in 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Maccabi Fox'u 87-73 yenerek 19. galibiyetini aldı.

8 Yusuf Yazıcı: Burak abi beni kendime getirdi Yeni Malatyaspor maçında 2 gol atarak moral depolayan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın kendisine çok yardımcı olduğunu ve eski performansına döneceğini söyledi.

9 Fatih Terim: Şampiyonluğun matematiğini yaptım Zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda futbolcularına "Ben işin matematiğini yaptım. Şampiyonluğun matematiği 8'de 8 yapmak." dedi.