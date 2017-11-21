Boston Celtics'in galibiyet serisi sürüyor

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son çeyrekte 13 sayı geriye düştüğü ve normal süresi 96-96 biten mücadelenin ardından uzatmalardaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Üst üste 16'ncı kez sahadan galip ayrılarak kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisini yakalayan Celtics'te Kyrie Irving 47 sayı ve 6 asistle sezonun en iyi istatistiğine ulaştı. Jaylen Brown 22 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı ve 6 ribaunt, Wesley Matthews 18, J.J Barea 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 14 sayı ve 12 ribaunt ile oynadı. NBA'e, Los Angeles Lakers-Chicago Bulls maçıyla devam edilecek.