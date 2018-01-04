Boston Cleveland'a geçit vermedi

1 Hasan Şaş ile Ümit Davala Galatasaray'a geri döndü Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Taffarel'in ardından, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da geri döndüğünü resmen duyurdu.

2 Muslera, Emre ve Asamoah'ı takip etti Fernando Muslera, adı Galatasaray'la anılan Emre Mor ve Asamoah'ı Twitter'dan takibe aldı.

3 Şenol Güneş: Cenk'in transferini TV'den öğrendim Basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un Everton'a satılmasıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

4 Beşiktaş Cenk'i bedava aldı 27 milyon euroya sattı Başkan olduğu günden beri gerek oyuncu alma, gerek oyuncu satma konusunda son derece başarılı olan Fikret Orman, son olarak Cenk'i de 27 milyon euroya Ada'ya gönderdi.

5 Başakşehir Arda Turan'ı transfer ediyor Everton ve Milan'ın da transfer listesinde bulunan Arda Turan'ın, Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ve Başakşehir'i tercih etme olasılığının daha yüksek olduğu öğrenildi.

6 Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ı ve Cenk Tosun'u milli golcünün Everton'a transferinden dolayı tebrik etti.

7 Sayılarla Süper Lig'de ilk yarının enleri 2017-2018 sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Sayıların dilinden bol gollü, çekişmeli ve tartışmalarla dolu geçen 17 haftanın özeti.

8 Ozan Tufan ve Van Persie kadro dışı Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Van Persie ve Ozan Tufan'ı Antalya kampının kadrosuna almadı.

9 İsmail Kartal: Löw'le Real Madrid'i çalıştıracaktık Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Löw'le birlikte Real Madrid'in başına geçeceklerini ancak buna Merkel'in engel olduğunu söyledi.