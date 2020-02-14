Boston, Kevin Garnett'in formasını emekliye ayıracak

Boston Celtics, önümüzdeki sezon eski süperstar oyuncusu Kevin Garnett'in 5 numaralı formasını emekliye ayıracaklarını duyurdu.

Takım, kararı dün gece oynanan LA Clippers maçı sırasında, jumbotronda oynatılan bir video aracılığıyla açıkladı.

Garnett'in forması, takım tarihinin 24. emekli forması olacak.

"CELTİCS'E SONSUZ SAYGI VE TAKDİRİM OLACAK"

Garnett'in bu onurla ilgili yorumları şu şekilde oldu:

"Celtics'in numaramı emekli etmesinden ötürü onurlu ve minnettarım. Her zaman takım sahiplerine, Danny Ainge'e, Doc Rivers'a, eski takım arkadaşlarıma ve Celtic camiasına karşı sonsuz saygı ve takdirim olacaktır."

Rivers, Garnett'in takım kültürünü nasıl değiştirdiğini şöyle yorumladı:

"Onunla ilgili bunu sık sık söylerim, o gelmiş geçmiş en iyi süperstar rol oyuncusu. O bir süperstardı, ama yine de takım için rolünü bir şekilde oynadı. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum, ama yaptı. Bu takımın kültürünü değiştirdi. Gerçekten değiştirdi. Takımda böyle bir adama ihtiyacımız vardı, bunu yaptı ve etkisi hala burada. O zamandan beri ayrılmadı. Hepsi Garnett sayesinde."