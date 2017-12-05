Boston Milwaukee'yi Irving'le geçti

Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.

ÖMER VE ERSAN'IN TAKIMLARI KAYBETTİ

Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Golden State Warriors'a 125-115 yenildiği maçta 2 sayı ve 5 ribaunt üretti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntla oynadığı karşılaşmayı, bitime bir dakika kala sağ ayak bileğini burktuğu için terk etti.

Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova ise takımının Brooklyn Nets'e 110-90 mağlup olduğu mücadeleyi, 5 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla bitirdi.