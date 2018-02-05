Boston, Portland'ı tek sayı farkla yendi

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Fatih Terim: Galatasaray böyle oynamaz

Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Sivasspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip liderlik şansını da kullanamadı.

Galatasaray, Terim yönetiminde ilk kez kaybetti

Fatih Terim: Galatasaray böyle oynamaz

Kalan tüm maçları kazanacak güçte olduklarını ancak hakemleri yenemeyeceklerini söyleyen Aykut Kocaman oyuncularına, "Daha fazla efor sarf etmelisiniz" şeklinde uyardı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Eboue, çok yalnız olduğunu, kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi.

Eboue: Hiç arkadaşım kalmadı

İtalyan basını, attığı golle Roma'ya 3 puan kazandıran Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı. Eurosport İtalia, "Maçın en iyi oyuncusuydu" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'de sadece 243 dakika oynayan Mehmet Ekici, sakatlık belasından kurtulamıyor.

Mehmet Ekici yine sakatlandı

Hakem Halis Özkahya'ya küfür ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için kurallara göre 1 maç ceza alması bekleniyor.

1 Yorumcular Sivas'a verilen penaltıyı değerlendirdi Sivasspor-Galatasaray maçında verilen tartışmalı penaltı pozisyonu karşılaşmanın önüne geçti. Yorumcu Tuncay Şanlı, "Pozisyon bence penaltı" dedi.

2 Eboue: Hiç arkadaşım kalmadı Galatasaray'ın eski futbolcusu Eboue, çok yalnız olduğunu, kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi.

3 İtalyan basını: Cengiz tabuları yıktı İtalyan basını, attığı golle Roma'ya 3 puan kazandıran Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı. Eurosport İtalia, "Maçın en iyi oyuncusuydu" yorumunda bulundu.

4 Aykut Kocaman: Hakemleri yenemeyiz Kalan tüm maçları kazanacak güçte olduklarını ancak hakemleri yenemeyeceklerini söyleyen Aykut Kocaman oyuncularına, "Daha fazla efor sarf etmelisiniz" şeklinde uyardı.

5 Emre Belözoğlu kaç maç ceza alacak Hakem Halis Özkahya'ya küfür ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için kurallara göre 1 maç ceza alması bekleniyor.

6 Neto'yla çarpışan Godin'in dişi kırıldı Atletico Madrid'in Valencia'yı 1-0 yendiği maçta Diego Godin'in dişinin kırıldığı görüldü. Tecrübeli stoper oyuna devam edemedi.

7 Mehmet Ekici yine sakatlandı Fenerbahçe'de sadece 243 dakika oynayan Mehmet Ekici, sakatlık belasından kurtulamıyor.

8 'Fenerbahçe başkanını yetiştirme taraftar seçemez' Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bir organizasyonda yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

9 Tosic'in son durumu Tosic'in antrenmanları kaçırmamak için kendisini zorladığı, bu yüzden adalesinde yırtık oluştuğu öğrenildi.