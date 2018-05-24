Boston'dan finale dev adım

Boston Celtics henüz ilk çeyrekten farkı çift hanelere çıkarırken, geri kalan dakikalarda da oyunda hakim olan taraftı. Yeşil beyazlı ekip; iç ve dış atışlarda rakibine göz açtırmadı.

SERİDE DURUM 3-2'YE GELDİ

Maçta zaman zaman sinirler gerildi. Boston'da çaylak oyuncu Jayson Tatum 15 sayı ve 12 ribaundla oynadı. Al Horford 15 sayı attı. Jaylen Brown 17 sayı bulurken, Marcus Morris ve Marcus Smart 13'er sayı kaydetti. Maçı 96-83 kazanan Boston, play-off’larda evinde oynadığı üst üste 10. Karşılaşmayı da zaferle noktalamış oldu.

Seride durumu 3-2 yapan ve NBA finaline bir adım daha yaklaşan Boston Celtics, normal sezonun ardından sahasındaki kusursuz ilerleyişini sürdürdü.

Son bölümde yorgun görünen LeBron James; Cleveland adına 16 sayı, 10 ribaund ile oynarken, Kevin Love 14 sayı kaydetti.