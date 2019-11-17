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1 Merih Demiral'ın forması müzeye kaldırılıyor Fransa maçında çok iyi bir performans sergileyen Merih Demiral'ın forması, girdiği ikili mücadele sonrası yırtılmıştı. TFF, o formayı müzeye kaldırma kararı aldı.

2 Fatih Terim'in Nzonzi ve Seri'yle ilgili verdiği rapor Nzonzi'nin performansından memnun kalan Fatih Terim, Fransız oyuncunun 1 yıl daha takımda tutulmasını istedi. Bekleneni veremeyen Seri ise devre arasında gönderilebilir.

3 Ersun Yanal'ın geleceği şampiyonluğa bağlı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, takımı şampiyon yapması durumunda Ersun Yanal'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Ancak aksi bir durumda Yanal'la yollar ayrılacak.

4 Abdullah Avcı'nın forvet adayları Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet sorununu çözmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim teknik heyetle görüşerek Victoria Plzenli Krmencik ile Aston Villa'da forma giyen Kodjia'yı gündemine aldı.

5 Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı Belçika'nın Rusya'yı 4-1 yendiği karşılaşmaya yanlışlıkla Batshuayi formasıyla çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kaldı.

6 Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyorum" dedi.

7 Galatasaray'ın yeni forveti Babel olacak Falcao'nun ardından Andone'nin de sakatlanmasıyla birlikte bu bölge için alternatif üretmeye çalışan teknik direktör Fatih Terim, forvette Ryan Babel'i oynatmayı planlıyor.

8 Kruse'nin nargile keyfi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Kruse, milli arada nargile eşliğinde kumar oynarken görüntülendi.

9 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona ererken, 4 takim daha Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi.