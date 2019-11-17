EURO 2020 Elemeleri I grubu 9. maçında Rusya ile Belçika karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçı, deplasman takımı 4-1 kazandı.
Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı - İZLE
10 DAKİKA YANLIŞ FORMAYLA SAHADA KALDI
Mücadelede yaşanan bir olay ise adeta maçın önüne geçti. Yanlışlıkla Batshuayi forması giyerek sahaya çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca formayı sırtında taşıdı.
Daha sonra hatanın fark edilmesiyle birlikte formasını değiştiren Belçikalı futbolcu oyuna devam etti.