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Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı

Belçika'nın Rusya'yı 4-1 yendiği karşılaşmaya yanlışlıkla Batshuayi formasıyla çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kaldı.

| Haber Merkezi
Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı
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EURO 2020 Elemeleri I grubu 9. maçında Rusya ile Belçika karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçı, deplasman takımı 4-1 kazandı.

Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı - İZLE

10 DAKİKA YANLIŞ FORMAYLA SAHADA KALDI

Mücadelede yaşanan bir olay ise adeta maçın önüne geçti. Yanlışlıkla Batshuayi forması giyerek sahaya çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca formayı sırtında taşıdı.

Daha sonra hatanın fark edilmesiyle birlikte formasını değiştiren Belçikalı futbolcu oyuna devam etti.

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