Boyata: Öpmedim, taktik veriyordum

Koronavirüs salgınının arasından sonra devam eden Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'in deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ettiği maça, 'sosyal mesafe ihlali' damga vurdu.

Hertha Berlin'de Kevin Akpoguma 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiririken gol sevinci sırasında Dedryck Boyata, Marko Grujic'i yanağından öptü.

''TAKTİK VERİYORDUM''

Bunun ardından Almanya Futbol Birliği (DFL), gol sevinçlerinde sosyal mesafeye uymayan Boyata ve Grujic'e ceza verilmeyeceğini açıkladı. Yaşananlardan sonra Boyata, özür dileyerek yaptığı açıklamayla bunun bir öpücük olmadığını savundu:

"Bu ne bir öpücük ne de sevinç gösterisiydi. Ellerimi Marko Grujic'in yüzüne sürdüğüm için özür dilerim. Ona bir duran top organizasyonuyla ilgili taktik veriyordum. Böyle bir durumda oynarken kesinlikle çok dikkatli olmalıyız. Nasıl oynadığımıza ve nasıl sevindiğimize dikkat etmeli ve bu yeni duruma uyum göstermeliyiz."