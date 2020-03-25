Boyd: Beşiktaş süreci çok iyi yönetiyor

Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına, Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, “Hastalığın Türkiye’deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi." dedi.

"BEŞİKTAŞ SALGINI ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Siyah-beyazlı kulübün salgına karşı ciddi önlemler aldığını belirten Boyd, "Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim.” diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların çok tutkulu olduğunu belirten Boyd, “Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya da değinen Boyd, “Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Ben de bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.