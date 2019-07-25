Boyd: Çok büyük bir kulübe geldim

Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"

Siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Tyler Boyd "Harika bir kulübe, çok büyük bir kulübe geldim. Her şey güzel gidiyor. Burada mükemmel oyuncular var. Avusturya kampında yeni sezon hazırlanıyoruz ve şartlar gayet güzel. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk günden itibaren burada bulunan herkes bana kollarını açtı ve bana ailenin bir parçası olduğumu hissettirdileri." dedi.

"TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Kanatta oynamayı sevdiği belirten ve Vodafone Park'a çıkmanın hayalini kurduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Belli bir kalitem olduğuna inaniyorum. Ben de buraya bütün potansiyelimi koymaya geldim. Takıma elimden geleni vereceğim. Pozisyonumla ilgili bir tercihim yok. Ancak açık pozisyonunda oynamayı severim. Vodafone Park'a rakip olarak çıktığımda bile çok heyecanlandım. Şimdi oraya Beşiktaş formasıyla çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, beni oynattı, bana inandı, ona teşekkür ederim ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

Birçok teklif almasına rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini söylen Tyler Boyd "Beşiktaş'tan teklif almak heyecan verici. Başka opsiyonlar vardı ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum. Transfer sürecim uzun sürdü. Kesinleşene kadar sevincimi dolu dolu yaşayamadım. Ancak transferim kesinleştikten sonra büyük sevinç yaşadım. Beşiktaş'ta hedef her zaman şampiyonluktur. Bunu biliyorum ve takım olarak bu beklentiyi karşılamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

QUARESMA VE LENS AÇIKLAMASI

Teyler Boyd ayrıca "Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens iyi birer futbolcu, iyi birer insan. Bu rekabet takım için sağlıklı olacak. ABD Milli Takımı'ndan sonra pek fazla ara vermedim ve kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.