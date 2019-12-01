Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Boyd satışa çıkarıldı Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, iyice gözden düştü. Siyah-beyazlı yönetim, Amerikalı futbolcuyu satış listesine koydu.

2 Kruse'yle Dirar kapıştı Göztepe-Fenerbahçe maçında Dirar'ın performansını eleştiren Kruse, takım arkadaşına 'otur, çay iç' şeklinde işaret yaptı.

3 Fenerbahçe'nin penaltı paylaşımı Fenerbahçe camiası, Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltı atışının tekrar edilmesine isyan ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

4 Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza geçirdi Adanaspor deplasmanına giden taraftarları taşıyan minibüs, Eskişehir'de tıra çarpmış ve 17 kişi yaralanmıştı. Bursasporlu taraftarlar, dönüş yolunda da kaza geçirdi. Bu kez 19 kişi yaralandı.

5 Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

6 Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.

7 Ersun Yanal: Adalet nerede Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, 2-2 biten Göztepe maçının ardından, hakem kararlarını 'adaletsiz' bulduğunu söyledi.

8 Fenerbahçelilerin isyan ettiği penaltı kararları Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Göztepe maçında kurtardığı penaltı çizgi ihlali nedeniyle tekrarlandı. Akıllara geçen hafta Fenerbahçe'nin benzer durumda tekrar edilmeyen penaltısı geldi.

9 Şenol Güneş rakiplerimizi yorumladı A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, rakiplerimizi değerlendirdi. Güneş, Bakü'de oynayacak olmanın önemine dikkat çekti.