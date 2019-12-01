Boyd satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ta transfer edildiği dönemde Edin Visca ile kıyaslanan Tyler Boyd hayal kırıklığı yarattı.
Abdullah Avcı transfer listesinin ilk sırasında kanat transferi yaparken ABD’li oyuncuya takım aranmaya başlandı.
TEK TALİP ANKARAGÜCÜ
Guimaraes'ten alınan Tyler Boyd’u tek isteyen kulüp, eski takımı Ankaragücü.
SADECE 1 GOLÜ VAR
Beşiktaş'ın bonservisine 2.4 milyon euro ödediği Tyler Boyd, bu sezon 9 maçta şans bulurken sadece 1 gol üretebildi. Boyd o golü 3-1 kaybedilen Braga maçında kaydetti.
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ankaragücü formasıyla harikalar yaratmıştı. Boyd, devre arasında geldiği Ankaragücü formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti.