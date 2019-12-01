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Boyd satışa çıkarıldı

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, iyice gözden düştü. Siyah-beyazlı yönetim, Amerikalı futbolcuyu satış listesine koydu.

| Haber Merkezi
Boyd satışa çıkarıldı
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Beşiktaş'ta transfer edildiği dönemde Edin Visca ile kıyaslanan Tyler Boyd hayal kırıklığı yarattı.

Abdullah Avcı transfer listesinin ilk sırasında kanat transferi yaparken ABD’li oyuncuya takım aranmaya başlandı.

TEK TALİP ANKARAGÜCÜ

Guimaraes'ten alınan Tyler Boyd’u tek isteyen kulüp, eski takımı Ankaragücü. 

SADECE 1 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ın bonservisine 2.4 milyon euro ödediği Tyler Boyd, bu sezon 9 maçta şans bulurken sadece 1 gol üretebildi. Boyd o golü 3-1 kaybedilen Braga maçında kaydetti.

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Ankaragücü formasıyla harikalar yaratmıştı. Boyd, devre arasında geldiği Ankaragücü formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti.

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