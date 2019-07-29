Boyd: Sürekli yüzüm gülüyor

Beşiktaş üç yıldızı; Boyd, Quaresma ve Gökhan Gönül, Avusturya kampında görüşlerini dile getirdi.

TYLER BOYD: HER ŞEY HARİKA GİDİYOR

Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ettiğini söyleyen Tyler Boyd "Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim" sözlerini kullandı.

QUARESMA: GÜCÜM YERİNDE

Avusturya'daki kamp çalışmalarının en hırslı ve istekli ismi olan Ricardo Quarema, antrenmanlardaki yoğun tempoyu dert etmiyor. Portekizli yıldız "Hâlâ çok güçlüyüm. Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL: KEŞKE BİRİNCİ OLSAYDIM

Burak Yılmaz'ın birinci kaptanlığa getirilmesiyle pazubendini kaybeden Gökhan Gönül "Elbette birinci kaptan olmak isterdim. Çocuklarıma anlatacağım bir onur olarak görüyorum kaptanlığı" açıklamasını yaptı.