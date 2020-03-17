Boyd ve N'Koudou'nun koronavirüs korkusu

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde bulunan yabancı futbolcuları da etkilemiş durumda.

Beşiktaş'ta forma giyen Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği antrenmana çıkmak istemediği öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARI İKNA ETTİ

Ancak bazı futbolcuların bu iki isimle konuşarak antrenmana çıkmaya ikna ettiği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny'nin "Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek takım arkadaşlarını rahatlattığı bildirildi.