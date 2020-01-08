Boyd'la Lens takımdan ayrılmıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bütçe oluşturmak için bazı futbolcuları satmanın yollarını arıyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYORLAR

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda Jermanin Lens ile sezon başında alınan Tyler Boyd, satış listesine kondu.

Siyah-beyazlı ekibe geldiğinden beri bekleneni veremeyen Hollandalı futbolcu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddederek takımda kalmıştı. Lens, geçtiğimiz günlerde kulüpte devam edeceğini söyledi.

TFF'nin belirlediği harcama limitleri doğrultusunda 2 milyon liralık bütçesi kalan Beşiktaş, Boyd'u da elden çıkarmayı hedefliyor. Fakat ABD'li kanat oyuncusu, Lens gibi takımda kalmaktan yana.

Tyler Boyd, bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkarken 2 gol attı. Lens ise 16 karşılaşmada gol atamazken, 2 asistle oynadı.