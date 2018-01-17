Boyko Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ta Denys Boyko krizi yaşanıyor. Ukraynalı kaleci, Clubb Bruge takımıyla anlaşamadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIK GÖNDERİLDİ

Boyko, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 1. kaleci olarak alınan Ukraynalı eldiven beklentileri karşılayamayınca takımdan gönderilmek istendi.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Boyko'yu La Liga ekibi Malaga'ya kiralık olarak gönderildi. Bu sezon takıma geri dönen Boyko'nun, Şenol Güneş'in talimatıyla bir kez daha kiralanmasına karar verildi.

KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Siyah-Beyazlılar, hafta başında Ukraynalı kalecinin Belçika'nın Brugge takımına kiralanması konusunda görüşmelere başlandığı resmen açıklamıştı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bu durum sonrası Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşen Boyko anlaşma sağlayamadı. Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. İki kulüp 200 bin Euro kiralama bedeli ve 500 bin Euro’luk maaşın yarı yarıya ödenmesi konusunda el sıkışmıştı.