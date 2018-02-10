Boyko Dinamo Kiev ile anlaştı

Transfer dönemimin kapanması ve Süper Lig'in başlamasının ardından Beşiktaş'ta lisansı çıkartılmayan Denys Boyko'nun yeni takımını açıkladılar.
Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Denys Boyko ile her konuda anlaşma sağladı.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Haberde; Ukrayna ekibinin, 10 Şubat'ta (bugün) başlayacağı kampa Denys Boyko'yu götürmek istediği ve sözleşme süresinin kamptan sonra belirlemeyi hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon resmi maça çıkamadı.