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Boyko resmen Beşiktaş'tan ayrıldı

Yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta Anderson Talisca ve Dusko Tosic'in ardından Boyko'yla da yollar ayrıldı.

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Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Denys Boyko, siyah-beyazlı takımdan resmen ayrıldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Dinamo Kiev Kulübü, Beşiktaş'ın 2016 yılında Dnipro'dan 3,3 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Denys Boyko için siyah-beyazlılara herhangi bir ödeme yapılmadığını açıkladı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'de kiralık olarak forma giyen Boyko, 18 resmi maçta görev yaptı.

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