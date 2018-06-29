Boyko resmen Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Denys Boyko, siyah-beyazlı takımdan resmen ayrıldı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Dinamo Kiev Kulübü, Beşiktaş'ın 2016 yılında Dnipro'dan 3,3 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Denys Boyko için siyah-beyazlılara herhangi bir ödeme yapılmadığını açıkladı.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'de kiralık olarak forma giyen Boyko, 18 resmi maçta görev yaptı.