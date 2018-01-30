Boyko ve Aras altyapıya gönderiliyor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine iki gün kalmasına rağmen gözden çıkarılan Boyko ve Aras'a kulüp bulunamadı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği iki yabancı oyuncuyu da zorunlu olarak altyapıya göndereceği öğrenildi.

ARAS KABUL ETTİ

Sezonun ilk yarısında U21 takımıyla bazı maçlara çıkan Aras'ın istediği düzeyde bir kulüp bulamadığı ve bu nedenle yeniden altyapıya gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

BOYKO SEZON SONU GİDECEK

Club Brugge'e transferi son anda suya düşen Boyko'nun ise sezon sonunda takımdan ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.