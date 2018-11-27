Boyun adam McDowell dövüş sporlarına başlıyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Florida'da yaşayan Charles Dion McDowell, birkaç farklı suçtan tutuklandı. Kısa süre sonra serbest kalan McDowell'ın karakolde çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİR FOTOĞRAFLA HAYATI DEĞİŞTİ

Bu fotoğrafı sonrası "Boyun adam" lakabını alan McDowell, hayatında yeni bir sayfa açmak için dövüş sporlarına başlamaya karar verdi. McDowell boks veya MMA'da bir kariyer yapmayı planlıyor.

Island Fights CEO'su Dean Toole, yaptığı açıklamada, McDowell'ın Island Fights'ta dövüşeceğini belirterek, "McDowell geçmişte doğru tercihler yapamadı ancak bu karar onun doğru şeyler yapması için iyi bir adım olacak" dedi.

McDowell da kişisel Facebook hesabından MMA için hazırlandığını duyurdu.