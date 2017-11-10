Brad Friedel'ın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ABD'li eski kaleci Brad Friedel, ülkesinin takımlarından New England Revolution'da teknik direktörlük görevine getirildi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

MLS'te normal sezonu 7. sırada tamamlayan ve playoff turuna katılma şansını kaybeden New England Revolution'da, yaklaşık 6 yıldır takımın başında bulunan Jay Heaps ile yollar eylül ayında ayrılmıştı. Bir süredir takımı emanet edecek yeni bir isim arayan Doğu Konferansı ekibi, 46 yaşındaki Brad Friedel'da karar kıldı.

Friedel böylece, 1995 yılında kurulan kulübün yedinci menajeri olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yaklaşık 1.5 yıl boyunca ABD 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Brad Friedel, New England Revolution ile birlikte kariyerinde ilk kez bir kulüp takımını çalıştıracak.