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Braga-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Braga-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
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3 maç sonunda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, ilk galibiyetini almak istiyor.

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Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.

Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, A. Horta, Paulinho, R. Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Vida, Necip, Kartal, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

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