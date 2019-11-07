Braga-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

3 maç sonunda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, ilk galibiyetini almak istiyor.
HANGİ KANALDA?
Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.
Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, A. Horta, Paulinho, R. Horta, Fransergio, Bruno Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Vida, Necip, Kartal, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir