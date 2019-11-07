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Braga-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

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Braga-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

3 maç sonunda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, ilk galibiyetini almak istiyor.

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Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Braga
Lima
Sequira
Pablo
Viana
Esgaio
Palhinha
Fransergio
Ricardo
Horta
Galeno
Paulinho

Beşiktaş
Karius
Necip
Vida
Roco
Rebocho
Elneny
Oğuzhan
Boyd
Ljajic
Caner
Umut

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