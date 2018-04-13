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Brahimi'den Beşiktaş'a güzel haber

Adı Beşiktaş'la anılan Porto'nun yıldız futbolcusu Brahimi, sezon sonunda Portekiz ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

Brahimi'den Beşiktaş'a güzel haber
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Portekiz'de yayım yapan El Correio da Manha gazetesinden, Cezayirli futbolcu hakkında siyah beyazlıları sevindirecek bir haber verdi.

KESİNLİKLE AYRILACAK

Gazetenin haberine göre 28 yaşındaki Brahimi 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'dan sezon sonunda kesinlikle ayrılmak istiyor.,

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ VAR

Haberde Brahimi'yi isteyen kulüpler arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Roma, Everton ve Sevilla'nın da bulunduğu belirtildi.

10 GOL 10 ASİST

Kariyerine Fransa Ligi takımlarında Rennes'de başlayan Brahimi, sonrasında Clermont Foot, Granada ve Porto formaları giydi.

Cezayirli futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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