Brahimi'nin Galatasaray'dan istekleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Porto'dan ayrılan Brahimi'nin durumunu sordu ancak aldığı cevapla transferden vazgeçti.

30 MİLYON EUROYU BULAN İSTEKLER

Porto'yla sözleşmesi sona eren Cezayirli orta saha, kendisine bonservis bedeli ödenmeyeceği için bu durumu adeta pazarlıkta kullanıyor.

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik kontrat talep etti. Bunun yanında imza parası olarak 5 milyon euro isteyen deneyimli kanat oyuncusu, menajerine de 4 milyon euro ödenmesi gerektiğini kulübe iletti.

Feghouli ile Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaş olan Brahimi, araba ve ev de istedi.

Brahimi'nin bu taleplerini fazla bulan Galatasaray, 30 milyon euroyu bulan maliyeti karşılayamacaklarını oyuncuya söyledi. Sarı-kırmızılı takım, şimdilik bu transferi askıya aldı.

Brahimi geçen sezon Porto formasıyla 49 maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.