Bratislava-Beşiktaş - CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

45+1' GOOOOOOOL... Bratislava 1-2 Beşiktaş (Bozhikov K.K)

41' Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarpıp kornere gitti.

40' Adem Ljajic ceza yayının biraz gerisinde yerde kaldı ve Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

37' Ceza sahasında topla buluşup rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalan Ljajic, hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gördü.

33' Beşiktaş golden sonra da tüm hatlarıyla rakip sahada pozisyon aramaya devam ediyor.

30' Sağ kanatta topla buluşan Diaby son çizgiye inip ortaladı fakat yardımcı hakem topun oyun alanının dışından çevrildiğini söyledi.

29' GOOOOOL... Bratislava 1-1 Beşiktaş (Adem Ljajic- Penaltı)

28' Ljajic'i faulle durduran Joeri de Kamps sarı kart gördü.

27' Ceza sahasında topu önünde bulan Ljajic rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

23' Beşiktaş köşe vuruşunun ardından tehlike yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolün ardından top Ljajic'in önünde kaldı fakat onun vuruşunda top kaleyi bulmadı.

20' Sporar pozisyonun ardından kısa bir sakatlık geçirdi.

19' Dorukhan'ın yaptığı top kaybı sonrası ev sahibi ekip Drazic ile hızlı geldi. Sırp oyuncu topu rakibinden kurtardıktan sonra savunma arkasına tehlikeli bir pas gönderdi. Topla buluşan Sporar kaleci Karius'u geçemedi ve top kornere gitti.

16' Beşiktaş bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf olsa da topu tehlikeye bölgeye taşımakta zorluk yaşadı.

14'Gol...Bratislava 1-0 Beşiktaş (Andraz Sporar)

14' Kaleci Greif'in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

11' Drazic sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasının içinde iyi yükselen Sporar kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.

8' Victor Ruiz, orta sahada Drazic'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

6' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

4' Bratislava'nın ilk şut girişimi Rharsalla ile geldi fakat Faslı oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

2' Dorukhan rakibinin müdahalesi ile ufak bir sakatlık yaşadı ancak karşılaşmaya devam ediyor.

1' Maç başladı.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İLK 11'LER

Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar.

Beşiktaş: Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir