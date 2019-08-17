Brendan Rodgers: Çağlar ilk maçına göre iyi oynadı

Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, geçen hafta Wolverhampton karşısında ilk 11 başlayan ve etkileyici bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

"ÇAĞLAR, ONA GÜVENDİĞİMİ BİLİYOR"

23 yaşındaki oyuncu adına çok mutlu olduğunu kaydeden Rodgers, şu ifadeleri kullandı:

''Onun için çok mutluyum. İlk maçına göre iyi bir mücadele çıkarttı. Çok agresif ve güçlü. Tamamen buradaki antrenmanlarına ve çalışmalarına odaklı.''

''Çağlar bize gelmeseydi, Avrupa’da onu transfer edecek başka önemli takımların da olacağını biliyorduk. Taraftarların onu iyi oynarken görmesi bana da mutluluk veriyor. O, ona güvendiğimi biliyor.''