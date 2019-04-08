Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü çok iyi oynadı

Premier Lig'de Leicester City'nin Huddersfield'ı 4-1 yendiği maça ilk 11 başlayan Çağlar Söyüncü, hocası Brendan Rodgers'tan övgü dolu sözler aldı.

Rodgers, ''Çağlar için özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Maçın sonunda yorgunluktan dolayı hatalı paslar yapması dışında bence çok iyi oynadı. 5 aydır oynamadığını da düşünmek lazım. Harry Maguire'ın kızı doğdu ve o yüzden ona izin vermiştim.'' sözlerini kullanarak Milli futbolcuya geçer not verdi.

İngiliz basını da Türk stoperin penaltı yapmasına rağmen iyi oynadığını, sadece maç eksiği olduğunu belirtti. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maçta forma giyerken 371 dakika sahada kaldı.