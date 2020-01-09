Brentford, Emre Mor'u istiyor

Borussia Dortmund'dan ardından Celta Vigo'da da beklentileri karşılayamayan ve son olarak Galatasaray'da şans bulan Emre Mor bu fırsatı da değerlendiremedi.
GOL YOK ASİST YOK
16 maçta forma giymesine rağmen ilk yarıda gol veya asist üretemeyen Emre, sarı-kırmızılı takımda da tutunamadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 22 yaşındaki futbolcuya talip çıktı.
İNGİLİZ BASINI YAZDI
Sky Sports'un haberine göre; Championship ekiplerinden Brentford, Mor’u transfer etmek istiyor.
İngiliz kulübünün potansiyel imzalarından biri olarak gösterilen futbolcunun Türkiye’den kesin ayrılacağı ifade edildi.