Ensonhaber.com'a dön

Brescia Başkanı Cellino koronaya yakalandı

İtalya’da liglerin bitmesi gerektiğini ve takımı Brescia’yı maçlara çıkarmayacağını belirten Başkan Massimo Cellino'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya’da spor camiasından bir isim daha koronavirüse yakalandı.

Daha önce İtalya’da futbol maçlarının derhal bitmesi gerektiğini söyleyen Brescia Başkanı Massimo Cellino’nun testi pozitif çıktı.

Şu anda evinde izole olan 63 yaşındaki başkan, takımı Brescia’yı maçlara çıkarmayacağını, bir hazırlık yapamadıklarını ve ligin bitmesi gerektiğini söylemişti.

İKİNCİ TEST POZİTİF ÇIKTI

Başkan Cellino’nun ilk testinin negatif çıktığı ancak ciğerlerinde ve kemiklerinde şiddetli ağrı olmasından dolayı yine test yaptırdığı aktarıldı. İkinci testinde pozitif olduğu anlaşılan Cellino’ya evinde izole olması gerektiği söylendi.

Cellino’nun kızının da testi pozitif çıktı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM