Brezilya basını: Jailson ayrılmak istiyor

Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda, devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.
Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
FLUMINENSE, JAILSON'U İSTİYOR
Fenerbahçe'nin Sambacısı Jailson'a, talip çıktı.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin, Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi.
Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılmak ve ülkesine dönmek istediğini yazdı.
24 yaşındaki futbolcunun bu sezon gösterdiği performans, Fenerbahçe'de istenilen düzeyde değildi.
SON 4 HAFTADIR İLK 11'İ UNUTTU
Süper Lig'de son 4 haftadır forma şansı bulamayan Jailson, bir süredir ilk 11'de de forma şansı bulamıyordu.
Geçtiğimiz cuma günü oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yalnızca 18 dakika oynayabilen Jailson, bir önceki hafta da Denizlispor karşısında sadece 6 dakika forma şansı bulabildi.
Öte yandan Jailson'un ismi, Fenerbahçe'nin devre arasında göndermeyi planladığı isimler arasında geçtiği öğrenildi.