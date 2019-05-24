Brezilya basını: Marcao milli takıma alınacak

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’la kısa sürede iki kupa birden kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Marcao, Brezilya Milli Takımı tarafından izleniyor.

22 yaşındaki stoperin gelecek vaat ettiği ve kısa sürede milli formayı alacağı öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberlerde, eylül ayından itibaren Marcao’nun düzenli şekilde aday kadroda olacağı aktarıldı.

Ülke futbolu adına gelecek vaat eden savunma oyuncularının önemli olduğu sarı-kırmızılı yıldızın da bunlardan biri olduğu ifade edildi. Özellikle 2022 Dünya Kupası için Marcao’nun performansının önemli olduğu dile getirildi.