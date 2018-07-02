Brezilya çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika, Samara'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmaya Meksika iyi başlarken, ilk yarım saatin ardından Brezilya oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken iki takım etkili pozisyonlara girdi.
NEYMAR ŞOV YAPTI
Brezilya, aradığı golü ise 51. dakikada buldu. Sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Willian'ın içeriye çevirdiği topu Neymar boş kaleye ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Meksika, eşitlik sayısını yakalamaya çalışırken savunmasında boşluklar verdi.
FİRMİNO FİŞİ ÇEKTİ
Meksika'nın savunmasındaki boşluklarını iyi değerlendiren Brezilya, 88. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle rahatladı. Kontra atakta etkili gelen Brezilya'da Neymar'ın şık vuruşunu Ochoa kurtardı ancak Roberto Firmino boş kaleye golü atarak skoru 2-0 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya, Meksika'yı 2-0 geçerek çeyrek finale çıktı.