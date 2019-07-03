Brezilya Copa America'da finalde

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Muhammet Demir Başakşehir'de

Geçmiş yıllarda Adebayor, Clichy, Arda Turan gibi pahalı yıldızları kadrosuna katan Başakşehir, bu sezon daha ekonomik oyunculara yöneldi. İstanbul ekibi son olarak Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.