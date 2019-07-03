Brezilya Copa America'da finalde

Copa America'da erken final olarak nitelendirilen Brezilya Arjantin maçında gülen taraf sambacılar oldu.
Copa America'daki son şampiyonluğunu 12 sene önce kazanan ev sahibi Brezilya, güçlü rakibini yarı finalde 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Brezilya'ya finali getiren goller, Jesus ve Firmino'dan geldi.
Messi milli takımda daha öncekş maçlarda gösterdiği vasat oyunu tekrarladı.
ARJANTİN KUPAYA HASRET
Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.