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Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı

Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado boş durmadı.

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Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek kupadan elediği maçın ardından Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, "Çok konuştular, şimdi evlerine dönüyorlar" şeklinde agresif bir açıklamada bulunmuştu.

Çok konuşulan bu açıklamasının ardından, Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado, Neymar'ın bu açıklamasına cevap vermekte gecikmedi. Brezilya'nın kupadan elendiği maçın hemen ardından, Guardado Instagram üzerinden "Şimdi eve giden kim?" yazılı bir gönderi paylaştı.

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