Brezilya FIFA'dan VAR konuşmlarını istedi

Brezilya ile İsviçre arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelenin ardından, Brezilya Futbol Federasyonu video yardımcı hakem kararları ile ilgili FIFA'ya başvuruda bulundu.

"HAKEMLERİN ÖZELİ"

İsviçre'nin Zuber ile attığı golde Miranda'ya faul olduğunu kaydeden ve 74. dakikada bir penaltıları verilmediğini belirten Brezilyalı yetkililer, pozisyonla ilgili VAR hakemleri ve maçın orta hakemi arasında geçen konuşmaların metnini talep etti.

FIFA ise Brezilya Futbol Federasyonu'nakararın doğru olduğunu ve VAR diyaloglarının "hakemlerin özeli" olduğunu, aynı zamanda "turnuva kurallarını ihlali" anlamına geleceğinin cevabını verdi.

Ayrıca FIFA'nın verdiği cevapta, "Hakemlik seviyesi sıra dışı bir düzeyde ve VAR sayesinde ilk maçların ardından hiçbir takım zarar görmedi" ifadeleri de yer aldı.