Brezilya ilk maçını kazanamadı

İspanya, Arjantin ve Almanya'nın ardından Brezilya da Dünya Kupası'na galibiyetle başlayamadı.

COUTİNHO'NUN NEFİS GOLÜ YETMEDİ

Maça oldukça istekli ve hırslı başlayan Brezilya, ilk çeyrekte rakibine gözle görülür bir üstünlük kurdu ve dakikalar 20'yi gösterdiğinde Coutinho'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

İkinci yarı orta derece bir tempoyla başladı ve İsviçre Brezilya'da yakaladığı boşluğu iyi kullanarak Zuber ile durumu 1-1'e getirdi.

Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti. E grubu 2. maçında Brezilya, 22 Haziran Cuma günü Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise aynı gün Sırbistan ile karşılaşacak.