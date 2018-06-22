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Ronaldo Fas'a da gol attı

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1 Brezilya Kosta Rika'yı son dakika golleriyle yendi Brezilya, Coutinho ve Neymar'ın attığı gollerle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

2 Neymar'ın penaltısını VAR iptal etti Brezilya ile Koskta Rika arasında oynanan maçta, Neymar rakip futbolcunun müdahalesi sonrası kendini yere bıraktı. İlk olarak penaltı kararı veren hakem, VAR incelemesinden sonra penaltıyı iptal etti.

3 Vida için 13 milyon euroluk teklif geldi West Ham United'ın Vida için Beşiktaş'a 13.2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim cevabını Dünya Kupası'ndan sonra verecek.

4 Mehmet Demirkol: Cocu yanlış tercih Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu hakkında konuşan Mehmet Demirkol, Hollandalı teknik adamın Volkan Demirel başta olmak üzere bazı futbolcularla anlaşamayacağını söyledi

5 Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

6 Phillip Cocu Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

7 Belhanda: Gomis kalacaktır Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, geleceği belirsiz olan Gomis'in ise takımda kalacağını söyledi.

8 Aykut Kocaman: Köpek gezdiriyorum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

9 Cocu'nun ilk isteği Marco van Ginkel oldu Fenerbahçe'de transferi sportif direktör Comolli yapsa da, Cocu'nun da listeye bir futbolcu eklettiği öğrenildi.