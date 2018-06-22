Brezilya Kosta Rika'yı son dakika golleriyle yendi

Dünya Kupası'nda 9 gün geride kalırken, henüz hiçbir takım öne plana çıkamadı.
90 dakika boyunca Kosta Rika defansını aşmakta zorlanan Brezilya, uzatmalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
BREZİLYA ÇOK ZORLANDI
Yıldızlar karması Brezilya'nın bile Kosta Rika gibi bir takıma karşı doğru düzgün pozisyon bulamaması, futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmış durumda.
EN İYİSİ RONALDO
Şu ana kadar oynanan maçlar arasında izleyenleri tatmin eden tek karşılaşma 3-3 sona eren Portekiz-İspanya mücadelesi oldu. 2 maçta 4 gol atan Cristiano Ronaldo ise turnuvada beklentileri karşılayan tek yıldız konumunda.
MESSİ HENÜZ GOL ATAMADI
Favoriler arasında gösterilen Brezilya, Arjantin, Almanya, İspanya ve Fransa beklentilerin altında kalırken, özellikle Messi'li Arjantin'in performansı futbolseverleri şaşırttı.
Sosyal medyada turnuvayı değerlendiren izleyiciler, son yılların en sıkıcı Dünya Kupası olduğunu düşünüyor.