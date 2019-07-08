Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Final karşılaşmasında Peru ile karşılaşan Brezilya, sahadan 3-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon, Hollanda'yı 2-0'la geçen Amerika oldu.

Kırkpınar Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Jose Mourinho'nun Çin'den gelen 100 milyon euro değerindeki rekor teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Çinliler Mourinho'ya servet teklif etti

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Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe'nin Rizespor'da Vedat Muriç için 3.5 milyon euro bonservis bedeli, 2 oyuncuyu kiralık 2 oyuncuyu ise bonservisiyle vereceği ifade edildi.