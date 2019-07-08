Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Brezilya etkili oyununu maç boyu göstererek Kupa Amerika'daki 9. şampiyonluğuna ulaştı.
PERU'NUN TEK GOLÜ PENALTIDAN
Brezilya’nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru’nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.
JESUS KIRMIZI KART GÖRDÜ BREZİLYA İLK DEFA GOL YEDİ
Gabriel Jesus’un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.
ZİRVEDE URUGUAY VAR
Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.