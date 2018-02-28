Brezilya, Love ve Talisca'yı izliyor

Beşiktaş'ın iki Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Vagner Love için 2018 Dünya Kupası'nda forma giyme ihtimali belirdi.

Bu yaz Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin, performanslarından etkilendiği iki futbolcuyla görüşmek için, aynı zamanda yardımcılığını üstlenen oğlu Matheus Bacchi'yi İstanbul'a gönderdiği öğrenildi.

İKİ İSİM DE KUPADA OLABİLİR

O Jogo gazetesinde yer alan haberde, 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçını tribünden takip eden Bacchi'nin karşılaşma sonrası Talisca ve Love ile özel olarak görüştüğü ifade edildi. Yapılan görüşmede Bacchi'nin iki futbolcuya da 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalleri bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak Rusya vizesi alan Brezilya'da teknik direktör Tite, daha önce yaptığı açıklamada 23 kişilik nihai kadro içinde 14 futbolcusunun yerinin neredeyse garanti olduğunu, diğer isimler içinse kararını ilerleyen günlerde vereceğini dile getirmişti.