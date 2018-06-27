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Brezilya'nın rakibi Meksika

Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya, Dünya Kupası'nda F Grubu'nu 7 puanla lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu.

Brezilya'nın rakibi Meksika
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Dünya Kupası F Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı. Son karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya, son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu.

BREZİLYA LİDER ÇIKTI

İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika ile birlikte F Grubu'nda yer alan Brezilya, bu gruptan 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda son 16 turuna yükseldi.

İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Sambacılar, ikinci maçta Kosta Rika'yı 2-0 mağlup etti.

RAKİPLERİ MEKSİKA

Son maçında da Sırbistan'ı 2 golle geçen Brezilya adını bir üst tura yazıdırdı. Sambacıların son 16 turundaki rakibi, F Grubu'nu ikinci tamamlayan Meksika olacak.

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