Brezilya'nın rakibi Meksika

Dünya Kupası F Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı. Son karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya, son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu.
BREZİLYA LİDER ÇIKTI
İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika ile birlikte F Grubu'nda yer alan Brezilya, bu gruptan 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda son 16 turuna yükseldi.
İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Sambacılar, ikinci maçta Kosta Rika'yı 2-0 mağlup etti.
RAKİPLERİ MEKSİKA
Son maçında da Sırbistan'ı 2 golle geçen Brezilya adını bir üst tura yazıdırdı. Sambacıların son 16 turundaki rakibi, F Grubu'nu ikinci tamamlayan Meksika olacak.