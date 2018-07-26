Brezilya Tite'yle uzattı

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen, ancak çeyrek finalde Belçika'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı.

Turnuvanın ardından geleceği merak konusu olan 57 yaşındaki teknik adamın, 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sambacıları çalıştırmaya devam edeceği duyuruldu.

Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Tite'nin sözleşmesini uzatarak uzun vadeli bir projeye yatırım yapıldığı vurgulanarak, bu bağlamda milli takımın genel menajeri olan eski milli futbolcu Edu ile de yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Corinthians'ın başında Copa Libertadores ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonukları yaşayan Tite, 2016 yılının haziran ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adamın yönetiminde Brezilya, şu ana kadar çıktığı 26 resmi maçın 20’sinden galip ayrılmayı başardı.