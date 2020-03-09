Brezilya Carioca Serie A'da Portuguesa, deplasmanda karşılaştığı Cabofriense'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.
Oldukça gergin geçen mücadele sonrasında galip gelen ekibin soyunma odası, rakip takım taraftarlarınca basıldı.
Brezilya'da taraftarlar soyunma odasını bastı- İZLE
SOYUNMA ODASINDA SALDIRIYA UĞRADILAR
Takımın teknik sorumluları, ağır bir saldırıya uğradı.
Cabofriense taraftarları sadece bununla sınırlı kalmayıp, Portuguesa'nın takım otobüsüne de saldırdılar.
Portuguesa Kulübü, yaşanan korkunç anlara ilişkin fotoğrafları ise Twitter hesabından paylaştı.
Yaşanan olaylar sonrasında Cabofriense, sonraki maçlar adına seyircisiz oynama cezası alırken yayın gelirlerine de el konuldu.