Brezilya'da taraftarlar soyunma odasını bastı

Ronaldo, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçında, ilginç bir görüntüye imza attı. Ronaldo, stad girişinde otobüsten indikten sonra olmayan taraftarları selamladı.

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Süper Lig'de 26. haftanın maç programı

Süper Lig'in 26. haftası, çok kritik iki karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.