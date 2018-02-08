Brezilyalı Ronaldo: Real Madrid Neymar'ı almalı

Brezilya ve Real Madrid'in eski yıldızı Ronaldo, İspanyol devine çağrıda bulundu ve Neymar'ı transfer etmeleri gerektiğini söyledi.

Real Madrid formasını 4 yıl taşıyan Ronaldo, Marca gazetesine bir verdiği röportajda takımın durumunu değerlendirdi ve Eflatun Beyazlılar'ın her zaman en iyi oyuncuları almak zorunda olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAK"

Vatandaşı Neymar'ın harika bir oyuncu olduğunu dile getiren Ronaldo, "Bir kaç yıla dünyanın en iyisi olacak ve Real Madrid onun gibi en iyi oyunculara sahip olmalı" dedi.

Brezilya Milli Takımı ile 2 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, Real Madridli yöneticilerin Neymar ile ilgili çaba göstermemesini de eleştirirken; "Bu sezon Madrid için ne kadar zor gittiğini düşünmeliler. Daha ileri gitmeli ve daha iyisi için çalışmalılar" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Neymar'ın liderliğindeki PSG ile karşılaşacak Real Madrid'in, Devler arenasında başarılı olduğunu hatırlatan Ronaldo, "Şimdi orada ne yapacaklarını göreceğiz; çünkü futbolda her şey çabuk değişiyor" ifadelerini kullandı.