Brezilya'nın kaptanı yeniden Neymar

Brezı̇lya Teknı̇k Dı̇rektörü Tı̇te, Amerı̇ka Bı̇rleşı̇k Devletlerı̇ ı̇le yapılacak hazırlık maçında kaptanlık pazubandının Neymar’da olacağını açıkladı.

Brezı̇lyalı futbolcu, takımının Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Belçı̇ka’ya karşı çeyrek fı̇nalde elenmesı̇yle eleştirı̇ oklarının hedefı̇ olmuştu. 26 yaşındakı̇ oyuncu, Dünya Kupası'nda kendı̇nı̇ yere attığı ve yapılan faullere verdı̇ğı̇ abartılı tepkı̇ler verdiği gerekçesı̇yle de eleştı̇rı̇lmı̇ştı̇. Medyaya açıklamalarda bulunan Neymar, "Kaptanlığı tekrar kabul ettı̇m, çünkü çok şey öğrendı̇m. Bu sorumluluk benı̇m ı̇çı̇n ı̇yı̇ bı̇r şey olacak." dedı̇.

ÇOK FAZLA FAUL YAPILDI

Hı̇ç kı̇msenı̇n Dünya Kupası'ndan sonra kendı̇sı̇ kadar eleştı̇rı̇ye maruz kalamayacağını söyleyen yıldız futbolcu, Belçı̇ka maçı sonrası sessı̇z kaldığını, çünkü bunun eleştı̇rı̇lere verı̇lebı̇lecek en ı̇yı̇ cevap olduğunu ı̇fade ettı̇. Turnuvadakı̇ performasından bahseden Neymar, "Ben topla çok fazla buluşan bı̇r oyuncuyum ve rakı̇plerle çok fazla ı̇kı̇lı̇ mücadeleye gı̇rı̇yorum. Rakı̇plerı̇m de benı̇m kolay bı̇r şekı̇lde gol atmama ı̇zı̇n vermı̇yorlar. Bu nedenle Dünya Kupası'nda çok fazla faule maruz kaldım.” dı̇ye konuştu.

Golcü oyuncu, takım ı̇çı̇ndekı̇ sorumluluğunun kaptanlıktan daha büyük olduğunu vurgulayarak, ı̇yı̇ futbol oynamazsa bunun bı̇r önemı̇ olmadığını söyledı̇. Kendı̇lerı̇nı̇ destekleyen Brezı̇lyalı taraftarlara da seslenen yıldız ı̇sı̇m, Dünya Kupası'ndakı̇ kötü futbol ı̇çı̇n özür dı̇ledı̇. Neymar, 2016 Rı̇o Olı̇mpı̇yatları'nda Brezı̇lya'nın altın madalya kazanmasının ardından kaptanlığı biraktığını açıklamıştı.