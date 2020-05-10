Brighton'da koronavirüs vakası 3'e yükseldi

1 TFF: Gerekirse yeni bir plan devreye sokulacak Resmi site üzerinden liglerin başlama tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapan TFF, gerekirse yeni bir planın devreye sokulabileceğini ifade etti.

2 İbrahimovic, iftar sofrasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

3 Elneny, Beşiktaş'ta kalmak istiyor Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin menajeri Alaa Nazmi, oyuncuya birçok teklifin geldiğini ancak Elneny'nin siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini açıkladı.

4 Futbolculuk ve hocalık kariyerinde şampiyonluğa ulaşanlar Futboldaki en uzun maraton olması sebebiyle olsa gerek lig şampiyonluklarının yerini hiçbir şey tutamaz kolay kolay.

5 Acun Ilıcalı'ya çağrı: Karacabey'i satın alın Avrupa'dan bir kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker bir çağrıda bulundu. Ülker, ''Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, Avrupa bizi seyretsin'' dedi.

6 TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı Türkiye Futbol Federasyonu, 48 sayfalık Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü resmi site üzerinden açıkladı.

7 Fatih Terim, Diagne'nin biletini kesti Fatih Terim'in de gözden çıkardığı Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla Nottingham Forest iddialarını güçlendirirken, İngiliz taraftarlar da Senegalli oyuncunun transferine onay verdi.

8 Ercan Taner istifa etti Liglerin başlayacak olması ve koronavirüs nedeniyle endişeleri olduğunu açıklayan spor spikeri Ercan Taner, yayıncı kuruluştan ayrıldığını belirtti.

9 Bjelica: Fenerbahçe hakkında söyleyecek bir şeyim yok Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvat basınına sarı-lacivertli ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.