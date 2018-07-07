Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

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Şenol Güneş: Transfer yapacak paramız yok

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Fenerbahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi

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Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 için destek

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1 İngiltere 1990'dan sonra ilk kez yarı finalde 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında İsveç'i 2-0 yenen İngiltere, 28 yıl sonra yarı finale çıktı.

2 Muslera: Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı Galatasaray forması giyen Uruguay'ın kalecisi Muslera, Fransa maçında yaptığı hatadan dolayı elendiklerini ifade etti.

3 Eski Efesli basketçi ABD'de öldürüldü Geçtiğimiz yıl Anadolu Efes'te oynayan Tyler Honeycutt, Kaliforniya'da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

4 Negredo yeni sezona hazırlanıyor Şenol Güneş'in "Gelecek yıl bizimle olmayacak" dediği Negredo'nun gitmeye niyeti yok. Bireysel çalışmalarını sürdüren İspanyol golcü yeni sezona hazırlanıyor.

5 Cüneyt Çakır'a Çin'den teklif Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla final maçının en büyük adayı olan Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık teklif yapıldı.

6 Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif Fenerbahçe ile henüz anlaşamayan ve serbest oyuncu konumunda bulunan Volkan Demirel'e, Ankaragücü'nü çalıştıran İsmail Kartal'dan teklif geldi.

7 Tolga Ciğerci kadro dışı Galatasaray'ın İsviçre kamp kadrosunda sağ ayak baş parmağındaki ağrıları devam eden Tolga Ciğerci ve sözleşmesi sonlandırılacak olan Tarık Çamdal yer almadı.

8 Fikret Orman: Vida'yı ucuza satmam Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferinde hata yaptığını, Vida'yı ise Cenk gibi ucuza satmayacağını ifade etti.

9 Wilshere'in Fenerbahçe'yi reddetme nedeni Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip tesisleri gezdirdiği Wilshere, ailesini ikna edemediği için sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etmedi.