Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır

1 Fatih Terim'in Kasımpaşa planı Fatih Terim, Belhanda'nın cezalı olduğu Kasımpaşa maçı için iki farklı plan üzerinde çalışıyor.

2 3 büyükler Kenan Karaman'ın peşinde Almanya'da Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman'ı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray transfer etmek istiyor.

3 Abdulkadir Ömür için 20 milyon euroluk teklif Stuttgart’ın Abdulkadir Ömür için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı, ancak genç futbolcunun danışmanı Fatih Tekke'nin bu transfere izin vermediği öğrenildi.

4 Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray yönetimi, ücretinde indirime gitmeyi kabul eden Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

5 Brizgalova: Güzelliğe madalya vermiyorlar 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını kazanan Brizgalova, Angelina Jolie’ye benzetilmesinin hoşuna gittiğini ancak güzelliğe madalya verilmediğini söyledi.

6 Aziz Yıldırım 20. yıl gecesinde ağladı Başkanlığının 20. yıl dönümünde düzenlenen özel gecede bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Biz bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık" dedi.

7 Newcastle United Rodrigues'i istiyor Newcastle United, bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri olan Garry Rodrigues için sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon euro teklif etti.

8 Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı Manuel Fernandes, Nice-Lokomotiv Moskova maçında attığı üç golle galibiyetin mimarı oldu.

9 UEFA'da gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı 15 karşılaşma ile sona erdi.