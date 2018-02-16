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Brizgalova: Güzelliğe madalya vermiyorlar

23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını kazanan Brizgalova, Angelina Jolie’ye benzetilmesinin hoşuna gittiğini ancak güzelliğe madalya verilmediğini söyledi.

Brizgalova: Güzelliğe madalya vermiyorlar
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Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı 23. Kış Olimpiyat Oyunları, tam gaz devam ediyor.

25 yaşındaki curling (körling) sporcusu, güzelliğiyle Olimpiyatların en çok konuşulan sporcusu oldu.

Curling sporcusu Anastasia Bryzgalova ViDEO

Eşi Aleksandr Kruşnelskiy ile Rusya’nın curling sporunda ilk olimpik madalyasını kazanarak tarihe geçmesinin yanı sıra Angelina Jolie’ye benzerliği nedeniyle son dönemde adı sıkça duyulan Brizgalova, Rus sportbox.ru sitesine konuştu.

GÜZELLİĞE MADALYA VERMİYORLAR

Yarışlara odaklanan Brizgalova, “Evet, iltifat almak çok güzel, ancak güzelliğe madalya vermiyorlar" dedi.

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